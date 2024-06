Megarakieta przetrwała kluczowy moment

Podczas czwartego testowego lotu statek kosmiczny Starship przetrwał ponowne wejście w atmosferę ziemską, co nie udało się podczas ostatniej próby. Zgodnie z planem wylądował w Oceanie Indyjskim. Powiódł się cel firmy SpaceX, czyli bezpieczne sprowadzenie na Ziemię dwóch członów największej rakiety, jaką kiedykolwiek zbudowano.

Cel osiągnięty

W czwartek najpotężniejsza rakieta świata wystartowała z bazy Starbase w Teksasie. Stało się to przed godziną 15 polskiego czasu. Była to czwarta próba startu. Pierwszy stopień rakiety odłączył się od górnego stopnia trzy minuty po rozpoczęciu lotu, wysyłając statek w przestrzeń kosmiczną. Super Heavy skierował się z powrotem w stronę Ziemi, lądując wodach Zatoki Meksykańskiej, o czym poinformowano na portalu X.

W międzyczasie statek kosmiczny włączył silniki, by rozpocząć 70-minutową podróż wokół globu, kierując się w stronę Oceanu Indyjskiego. Zgodnie z planem nad oceanem zaczęło się jego swobodne opadanie i tam własnie wylądował. Starship przetrwał więc ponowne wejście w atmosferę, czyli kluczowy punkt lotu.

Trzy próby, dwie eksplozje

Podczas pierwszej próby startu, w kwietniu 2023 r., statek kosmiczny wybuchł w powietrzu po około czterech minutach od startu, gdy statkowi nie udało się odłączyć od wynoszącej go rakiety. Kolejna nieudana próba zdarzyła się w listopadzie. Wówczas górny człon pojazdu z sukcesem odłączył się od pierwszego stopnia rakiety, która wyniosła go 90 kilometrów nad powierzchnię Ziemi, jednak pierwszy człon rakiety eksplodował po odłączeniu. W trzecim, wykonanym w połowie marca 2024 r. locie, Starship po raz pierwszy wykonał manewr wchodzenia w atmosferę z przestrzeni kosmicznej. W tamtym momencie uległ zniszczeniu, ale w trakcie lotu inżynierowie zebrali wiele trudnych do przecenienia danych. Jak informuje przedsiębiorstwo, na ich podstawie usprawniono różne elementy sprzętu oraz oprogramowania.