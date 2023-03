Psy i koty mogą przenosić antybiotykooporne bakterie na właścicieli. Odwrotna sytuacja też jest możliwa

Jak opisuje "The Guardian", niemieccy badacze przeanalizowali kilkaset próbek pochodzących od ludzi i ich zwierząt domowych. Okazało się, że psy i koty mogą cierpieć z powodu tych samych opornych na antybiotyki drobnoustrojów, co ich właściciele. Uspokajamy: ryzyko zarażenia się obecnie uznaje się za niewielkie.

Jak wynika z najnowszych badań, których wyniki przedstawiono w ten weekend podczas Europejskiego Kongresu Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych w Kopenhadze, psy i koty mogą przekazywać właścicielom antybiotykooporne drobnoustroje. Co więcej, schemat ten może działać również w drugą stronę.

Tajemnicze MDRO

Jak czytamy w artykule opublikowanym w "The Guardian", na świecie coraz częściej słychać o problemie, jakim może być rola zwierząt domowych jako potencjalnych rezerwuarów drobnoustrojów MDRO - bakterii, które są trudne do wyleczenia nawet kilkoma antybiotykami jednocześnie. Według szacunków autorów raportu "Global Research on Antimicrobial Resistance", które opublikowano w ubiegłym roku w czasopiśmie naukowym "Lancet", infekcje tymi drobnoustrojami w samym 2019 roku zabiły 1,3 miliona osób.