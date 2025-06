Problemy misji Ax-4. "On trochę inaczej to przeżywa niż my tutaj"

- Nasz polski nowy bohater narodowy i pan doktor przygotowuje się do tego od lat. To jest jego dziecięce marzenie i on poczeka. Ja jestem pewna, że on trochę inaczej to przeżywa niż my tutaj, bo my potrzebujemy takiego bohatera, czekamy na Polaka w kosmosie. I chcemy to zobaczyć - mówiła ekspertka w programie "Wstajesz i wiesz".