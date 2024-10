Potrzeba 40 lat, by wieczne chemikalia zniknęły z wód gruntowych

Wieczne chemikalia mogą znajdować się w wodzie gruntowej przez ponad 40 lat. Do takiego wniosku doszli amerykańcy naukowcy, badający stężenie PFAS w zanieczyszczonych wodach na terenie dwóch hrabstw w Karolinie Północnej.

Związki per- i polifluoroalkilowe znane jako PFAS to obszerna rodzina obejmująca tysiące syntetycznych związków chemicznych, które mają liczne zastosowania w różnych obszarach życia. Tak zwane wieczne chemikalia są wykorzystywane między innymi przy produkcji opakowań do przechowywania żywności, farb czy detergentów.