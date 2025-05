Po tej galaktyce krąży wyjątkowo rzadka czarna dziura

Zjawiska te przewidziano teoretycznie w latach 70. ubiegłego wieku, a zaobserwowano po raz pierwszy w latach 90. Naukowcy do tej pory udokumentowali około 100 takich przypadków. Zdecydowana większość dotyczy supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk. Wiele wskazuje na to, że ostatnie odkrycie badaczy z University of California w Berkeley będzie jednym z najciekawszych, ponieważ astronomowie zaobserwowali TDE dokonane przez masywną czarną dziurę znajdującą się daleko od centrum galaktyki. Co więcej - w jej centrum jest inna supermasywna czarna dziura, mająca 100 milionów mas Słońca.