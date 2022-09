Ostatniej nocy z nieba "zniknął" Uran

W nocy ze środy na czwartek mieliśmy do czynienia z fascynującym zjawiskiem. Uran - szósta planeta Układu Słonecznego - przestał być widoczny na nocnym niebie. A to za sprawą Księżyca.

Uran to szósta planeta Układu Słonecznego. Można go zaobserwować z Ziemi za pomocą prostych sprzętów. Jednak w nocy ze środy na czwartek w niektórych miejscach na Ziemi planeta zniknęła całkowicie z pola widzenia na trzy i pół godziny. Co się stało?