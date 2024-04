Odkryto szczątki gigantycznego prehistorycznego węża

Nazwa na cześć mitycznego króla węży

Nazwa prehistorycznego gada Vasuki indicus nawiązuje do mitycznego króla węży, który owija się wokół szyi hinduskiego bóstwa Śiwa - poinformował Debajit Datta, współautor badań z Indyjskiego Instytutu Technologii w Roorkee. Jak dodał, wąż - ze względu na swoje duże rozmiary - poruszał się bardzo wolno, a swoje ofiary dusił. Naukowcy poinformowali, że w 2005 roku odkryli 27 kręgów węża. Początkowo zespół myślał, że kości należą do starożytnego stworzenia przypominającego krokodyla. Dopiero gdy naukowcy usunęli osad ze skamielin na początkowym etapie badań w 2023 roku, zdali sobie sprawę, że patrzą na szczątki wyjątkowo dużego węża. Podczas badań porównywali oni skamieniałe szczątki ze szkieletami obecnie żyjących gatunków, by móc określić rozmiar zwierzęcia. Nie wiadomo, czym żywił się Vasuki indicus, ale dzięki znalezieniu innych skamieniałości w miejscu badań można było stwierdzić, że jego ofiarami były żółwie, krokodyle, prymitywne wieloryby czy duże gatunki ryb, na przykład sumy. Do tej pory największym znanym wymarłym wężem był Titanoboa, odkryty w Kolumbii na początku XXI w. Szacuje się, że osiągał on 13 metrów i żył około 60 milionów lat temu. Jak stwierdził Jason Head, paleontolog z Uniwersytetu Cambridge, wspólną cechą obu tych węży jest to, że żyły w okresie bardzo wysokich temperatur na Ziemi. Przypomniał, że węże są zimnokrwiste i temperatura otoczenia wpływa na ich wielkość. Oba gatunki żyły w erze kenozoicznej, która rozpoczęła się po zakończeniu ery dinozaurów 66 mln lat temu. Największym obecnie żyjącym wężem jest pyton siatkowany (Python reticulatus), który może osiągnąć od 6 do 9 metrów długości.