Odkryto najstarsze malarstwo figuratywne na świecie. Liczy co najmniej 52 tysiące lat

Najstarsze malarstwo figuratywne na świecie odkryli w indonezyjskiej prowincji Celebes Południowy badacze z Australii i Indonezji - poinformowała stacja BBC. Naskalne malowidła liczą ponad 52 tysiące lat. - To najstarszy istniejący dowód na opowieść - powiedział profesor Maxime Aubert z Griffith University w Australii, jeden z odkrywców.

Malowidła w jaskiniach wzgórza Karampuang położonego na indonezyjskiej wyspie Celebes przedstawiają dziką świnię oraz trzy postaci ludzkie i liczą co najmniej 52300 lat. Są zatem o ponad pięć tysięcy lat starsze niż znana dotąd twórczość jaskiniowa. Profesor Maxime Aubert z Griffith University w Australii powiedział w rozmowie z BBC News, że odkrycie to zmieni wyobrażenie o ewolucji człowieka.

- Malowidło to opowiada skomplikowaną historię. To najstarszy istniejący dowód na opowieść. Świadczy o tym, że już wtedy ludzie byli zdolni do abstrakcyjnego myślenia - podkreślił. Artykuł na temat odkrycia został opublikowany w środę w czasopiśmie "Nature".