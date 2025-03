Może mieć nawet 290 metrów, dziś przeleci blisko Ziemi

W środę blisko naszej planety znajdzie się asteroida 2014 TN17. Obiekt według szacunków NASA może mieć średnicę nawet 290 metrów. Choć nie stwarza on zagrożenia dla Ziemi, specjaliści z amerykańskiej agencji kosmicznej bacznie go obserwują.

Do Ziemi zbliża się asteroida 2014 TN17, pędzi z prędkością 77,3 tys. kilometrów na godzinę. Według danych Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA (JPL), w środę o godzinie 12.34 kosmiczny obiekt znajdzie się w odległości 5,1 miliona kilometrów od naszej planety. To około 13 razy dalej niż nasza odległość do Księżyca. Według szacunków, tak blisko nas ta asteroida nie była od ponad 100 lat.