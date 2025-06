Mikroplastik a częstotliwość chorób. Niepokojące obserwacje naukowców

Cały czas trwają badania nad wpływem mikroplastiku na zdrowie człowieka. W artykule opublikowanym na łamach "Journal of the American Heart Association" naukowcy donoszą, że osoby żyjące w pobliżu wód cechujących się wysokim stężeniem małych cząsteczek tworzyw sztucznych są bardziej narażone na wiele groźnych chorób.

- To jedno z pierwszych, przeprowadzonych na tak dużą skalę badań sugerujących, że życie w pobliżu akwenów silnie zanieczyszczonych mikroplastikiem może wiązać się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Zanieczyszczenie plastikiem to nie tylko problem środowiskowy, może również dotyczyć zdrowia publicznego - mówi dr Sarju Ganatra, główny autor badania.

Więcej mikroplastiku, więcej chorób

Okazało się, że w porównaniu z mieszkańcami miejscowości, w których poziom zanieczyszczenia wód przybrzeżnych był niski (do 0,0005 cząstki na metr sześcienny), osoby zamieszkujące hrabstwa o bardzo wysokim stężeniu mikroplastiku (10 lub więcej cząstek na metr sześcienny) miały wyraźnie podwyższone ryzyko wspomnianych chorób: zagrożenie cukrzycą było większe o 18 procent, choroby wieńcowej - o 7 proc., a udaru - o 9 proc.

Ponadto naukowcy wykazali, że zależności te utrzymywały się nawet po uwzględnieniu wieku, płci, dostępu do lekarzy, statusu społeczno-ekonomicznego oraz czynników środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie powietrza, hałas, bliskość parków, dostęp do przestrzeni do spacerów itp.