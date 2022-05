Zakurzony lądownik zrobił ostatnie selfie. InSight przechodzi na emeryturę

Mars. Ostatnie selfie sondy InSight

Do uzyskania selfie całej maszyny, jej robotyczne ramię musi poruszyć się kilka razy. Obecnie sonda jest znacznie bardziej pokryta pyłem, niż w poprzednich latach, co wyraźnie widać porównując obie fotografie. A to oznacza mniejsze możliwości generowania energii przez panele słoneczne i zespół kontroli misji przesunie robotyczne ramię do pozycji spoczynkowej (ang. retirement pose) jeszcze w maju tego roku.