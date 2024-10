Ten jasny punkt może stać się niezapomnianym widowiskiem

W 2023 roku naukowcy z projektu ATLAS na Hawajach i chińskiego Obserwatorium Astronomicznego Zijinshan niemal jednocześnie zaobserwowali zbliżający się do Słońca obiekt. Badanie trajektorii wykazało, że najprawdopodobniej pochodził z samych grawitacyjnych krańców Układu Słonecznego. Kometa otrzymała nazwę C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) i zaintrygowała miłośników astronomii, istniały bowiem przesłanki, że w 2024 roku będzie widoczna gołym okiem z Ziemi.

Może być naprawdę efektowna

Popularyzator astronomii Karol Wójcicki wyjaśnił na stronie "Z głową w gwiazdach", że C/2023 A3 osiągnęła swoje peryhelium - najbliższą odległość od Słońca - 27 września. Bliskie spotkanie z gwiazdą mogło uwolnić masy pyłu i gazu, dzięki którym kometa będzie wyglądała na jaśniejszą. Obiekt wciąż zbliża się do Ziemi, a najbliżej naszej planety znajdzie się 12 października.

W połowie września kometa miała jasność +4 magnitudo i była niewidoczna nieuzbrojonym okiem, ale ma się to zmienić. Według najbardziej optymistycznych przewidywań, C/2023 A3 może osiągnąć jasność rzędu -4 magnitudo, wystarczającą do obserwacji bez specjalistycznego sprzętu. Najlepszy okres do obserwowania komety nastąpi tuż po 12 października, gdy na półkuli północnej będzie widoczna wieczorem krótko po zachodzie Słońca. Obiektu należy wypatrywać nisko nad zachodnim horyzontem.