Glony w kosmosie. Po co tam poleciały

Wśród polskich eksperymentów na ISS znajduje się projekt Space Volcanic Algae, będący inicjatywą firmy Extremo Technologies. W jego ramach naukowcy monitorują, jak wulkaniczne glony przystosowują się do życia w warunkach mikrograwitacji. Te malutkie organizmy są zdolne do fotosyntezy, co czyni z nich potencjalne źródło tlenu i składników odżywczych. Reporter TVN24 BiS Hubert Kijek rozmawiał z Ewą Borowską z Extremo Technologies na temat wyników badań.