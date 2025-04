Geologowie zauważyli, że Stany Zjednoczone kapią w głąb Ziemi

Część Ameryki Północnej powoli kapie w głąb Ziemi. Jak wyjaśnili naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego, proces ten zachodzi bardzo głęboko pod powierzchnią, na granicy skorupy i płaszcza Ziemi. Modelowanie komputerowe pomogło im też w ustaleniu, co powoduje cieknięcie skał.

Duża część Ameryki Północnej leży na kratonie laurentyńskim - starej nawet w skali geologicznej, twardej części skorupy ziemskiej. Budujące go skały są stabilne i mogą przetrwać miliardy lat we właściwie niezmienionej formie. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma "Nature Geoscience", obecnie w kratonie zachodzi szereg zmian, przez które zaczyna on... kapać.