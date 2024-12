Europejskie rafy ostrygowe zostały zniszczone

Naturalne siedliska ostryg w Europie zostały zniszczone. Badacze z Wielkiej Brytanii przeanalizowali obecny stan raf ostrygowych - niegdyś bogatych i rozległych ekosystemów - i doszli do tych niepokojących wniosków. Jak wyjaśnili, siedliska da się odbudować, jednak to wyzwanie na skalę międzynarodową.

Wymarły ekosystem

Korzystając z wytycznych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), badacze z Wielkiej Brytanii przeanalizowali stan przybrzeżnych raf ostrygowych w Europie. Wykorzystali do tego dane historyczne z ostatnich 150 lat, opisujące zasięg i bogactwo ekosystemu - znajdowały się one w raportach gospodarczych, mapach morskich czy piśmiennictwie naukowym. Naukowcy wzięli również pod uwagę liczebność ostryg jadalnych (Ostrea edulis), czyli gatunku, który tworzy rafy poprzez przyczepianie się do struktur na dnie morskim oraz do siebie nawzajem.