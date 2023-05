Para wodna na gorącej "superziemi". Skąd się tam wzięła?

Czerwone karły to najbardziej pospolite gwiazdy we Wszechświecie. Chociaż są one chłodniejsze i mniejsze od naszego Słońca, emitują promieniowanie ultrafioletowe i rentgenowskie w ilościach, które mogą zniszczyć atmosferę krążących blisko nich planet pozasłonecznych (egzoplanet). Właśnie dlatego tak dużym zaskoczeniem okazały się dane zebrane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) podczas obserwacji planety GJ 486 b z gwiazdozbioru Panny, znajdującej się 26 lat świetlnych od Ziemi.

Ekstremalne temperatury

Odkrycie to jest wyjątkowe z kilku powodów. Do tej pory parę wodną wykrywano jedynie na planetach gazowych, a GJ 486 b jest "superziemią" - skalistym światem o rozmiarach nieco większych niż Ziemia. Jeśli związek pochodzi z atmosfery, oznacza to, że mamy do czynienia z pierwszą skalistą egzoplanetą, która takową posiada.