W Koszalinie tyle śniegu, co na Kasprowym Wierchu. Pokazujecie, gdzie spadł śnieg

Zima zagościła w wielu regionach kraju. W Koszalinie w czwartek rano leżało tyle śniegu, ile na Kasprowym Wierchu. Niektórzy narzekają na trudne warunki na drogach i mówią, że to za wcześnie, inni cieszą się z bajkowych widoków. Na Kontakt24 otrzymujemy zdjęcia i nagrania z miejscowości, w których zrobiło się biało.

Śnieg spadł w nocy ze środy na czwartek w licznych miejscach Polski, a w ciągu dnia jeszcze go dosypało. Najbardziej obficie padało na północy kraju. W Koszalinie rano pokrywa śnieżna wynosiła aż 11 centymetrów, czyli tyle samo, ile na Kasprowym Wierchu. Warunki na drogach znacznie się pogorszyły, wyjechały pługopiaskarki i posypywarki.

- Jak przychodzi Boże Narodzenie, to niestety tego śniegu brakuje. Cieszmy się tym, co mamy i miejmy nadzieję, że to się utrzyma jeszcze trochę - mówiła w rozmowie z TVN24 mieszkanka tego zachodniopomorskiego miasta.