Podczas kąpieli w jeziorze zakaził się "zżerającą mózg" amebą. Dostaje się do organizmu człowieka przez nos

Lokalne władze uważają, że do zakażenia doszło w jeziorze Lake of Three Fires na terenie stanu Iowa. Tamtejszy departament zdrowia publicznego przekazał, że położona nad tym akwenem plaża w hrabstwie Taylor została tymczasowo zamknięta.

Naegleria fowleri - "mózgożerna" ameba

Naegleria fowleri jest jedną z czterech znanych ameb, które wywołują choroby u ludzi. To jednokomórkowy organizm żyjący zazwyczaj w wodach słodkich, choć można go znaleźć także w nieprawidłowo utrzymywanych basenach. Do zakażenia dochodzi, gdy mikrob dostaje się do organizmu człowieka przez nos, następnie wędruje do mózgu. Wywołuje u ludzi nagleriozę, czyli ostre pierwotniakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.