Tysiące interwencji, zalania, ranni. Bilans wtorkowych nawałnic

Za nami burzowy wtorek. Do godziny 21 strażacy przyjęli ponad 4700 zgłoszeń, w tym najwięcej na Pomorzu Gdańskim i w Małopolsce. W wyniku przejścia nawałnic obrażenia odniosło kilka osób, doszło także do poważnych podtopień.

We wtorek po południu grzmiało w wielu miejscach kraju. Zjawiskom towarzyszyły obfite opady deszczu i silny wiatr rozpędzający się w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Tysiące interwencji

Do godz. 21 strażacy przyjęli już 4764 zgłoszenia dotyczące zdarzeń pogodowych - przekazała we wtorek wieczorem Komenda Główna PSP w mediach społecznościowych.

O godzinie 20 informowano, że najwięcej zdarzeń odnotowano w woj.: pomorskim - 1326, małopolskim - 572, mazowieckim - 502 i lubelskim - 462.

Ranny mężczyzna, powalone drzewa na Warmii i Mazurach

Ponad 270 razy interweniowali strażacy we wtorek do godz. 21 na Warmii i Mazurach po przejściu burz. Przede wszystkim usuwali z dróg i chodników połamane przez silny wiatr drzewa - podała straż pożarna.

W Gryźlinach pod Olsztynem w jednym z gospodarstw zawaliła się część ściany szczytowej w budynku.

Na ulicy Jagiełły w Olsztynie przy jednym ze sklepów złamało się drzewo. Zraniło przechodzącego mężczyznę. Także w Olsztynie na ulicy Metalowej drzewo spadło na radiowóz straży miejskiej, ale nie ma poszkodowanych.

W powiecie szczycieńskim doszło do uszkodzenia budynku mieszkalnego. W powiecie mrągowskim powalone przez wichurę drzewo zablokowało drogę krajową nr 16. Połamane drzewa i konary spadały na chodniki, drogi powiatowe i gminne. Strażacy na bieżąco usuwają konary. W powiecie nowomiejskim w skutek obfitych opadów deszczu zalane zostały drogi.

Jak podały służby wojewody warmińsko-mazurskiego, powalone przez wiatr drzewa spadały na linie energetyczne powodując awarie. Bez prądu pozostaje blisko 4,5 tysiąca odbiorców.

Nagranie z pogodowego armagedonu w Olsztynie otrzymaliśmy od Reporterki 24 Zuzy.

Gwałtowna aura w Małopolsce

Przez Małopolskę we wtorek po południu przeszedł front burzowy. Do godziny 18 małopolscy strażacy odnotowali 558 interwencji - najwięcej w powiatach krakowskim, tarnowskim i wielickim. Tylko w Krakowie strażacy byli wzywani ponad 200 razy, głównie do usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi.

- Do groźnych zdarzeń doszło w Suchej Beskidzkiej, gdzie na jadący samochód przewróciło się drzewo. Na szczęście dwie podróżujące nim osoby nie doznały poważnych obrażeń, a przypadkowi świadkowie pomogli im wyjść z pojazdu. Również w Suchej Beskidzkiej na kilka budynków przewróciły się drzewa, ale nie doszło do zniszczeń - powiedział rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. mgr Hubert Ciepły.

Nawałnica zaczęła się na południu Małopolski ok. godz. 13. Przeszła przez Podhale w kierunku północnym i około godziny 16 dotarła do Krakowa. W Nowym Targu z bloku mieszkalnego przy ul. Szaflarskiej silny podmuch wiatru zerwała poszycie dachowe.

We wtorek nad Małopolską zawisł wał szkwałowy. Zjawisko to, nazywane też wałem chmurowym lub chmurą szelfową, pojawia się na niebie, zwiastując nadejście burzy.

Wał szkwałowy nad Małopolską Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Storm, Szyk.

Na trasie z Krakowa do Zakopanego, nazywanej potocznie Zakopianką, sypał grad i padał deszcz. Warunki atmosferyczne znacznie ograniczały widoczność poruszającym się po drodze osobom.

Leje i pada grad. Droga przez Zakopiankę TVN24

Na drogę prowadzącą z Gołczy w kierunku Rzeżuśni spadło drzewo.

Droga z Gołczy w kierunku Rzeżuśni - powalone drzewo na drodze OSP Gołcza

Gwałtowna burza przetoczyła się przez Nowy Targ. Spowodowała, że doszło tam do zalania posesji.

Zalania w Nowym Targu Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Ela

Zalania w Nowym Targu Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Ela

Grzmiało i padało też w Tatrach. Wiało tak mocno, że kołysało drzewami na wszystkie strony, co widać na poniższym nagraniu. Burza, która przeszła przez okolicę, trwała około 20 minut.

Załamanie pogody w Tatrach i na Podhalu TVN24

Powalone drzewa na Podkarpaciu

Jak poinformowała we wtorek wieczorem dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk, do godziny 20 we wtorek straż pożarna odnotowała 188 zdarzeń. Najwięcej interwencji miało miejsce w powiatach: tarnobrzeskim - 52, dębickim - 41, stalowowolskim - 18, przeworskim i jarosławskim - po 14 oraz bieszczadzkim - 12.

Praca strażaków polegała głównie na usuwaniu z dróg, jezdni, posesji połamanych gałęzi, konarów i powalonych drzew.

- 42 zdarzenia dotyczyły uszkodzonych poszyć dachowych, w tym 28 na budynkach mieszkalnych i 14 na budynkach gospodarczych, przy czym w dwóch wypadkach z budynków gospodarczych dachy zostały zerwane - wyliczyła dyżurna WCZK. Dodała, że 9371 odbiorców w regionie jest bez prądu.

Grad spadł w rejonie Przemyśla Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Bolek Lolek, Wyszatyce

Grad spadł w rejonie Przemyśla Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Bolek Lolek, Wyszatyce

Drzewa spadały na drogi

Jak przed godziną 17 poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na drodze krajowej nr 78, w miejscowości Przededworze na odcinku Jędrzejów - Chmielnik drzewo przewróciło się na jezdnię, całkowicie blokując ruch. Podobna sytuacja wydarzyła się na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Celiny na odcinku Kielce - Busko-Zdrój. W obu miejscach ruch przywrócono przed godz. 18.

Na drodze krajowej numer 16, na odcinku Grudziądz - Iława w miejscowości Rogóźno-Zamek w woj. kujawsko-pomorskim, utrudnienia związane z tym, że drzewo złamało się i spadło na drogę, miały potrwać do godziny 18.30.

Lubelszczyzna bez prądu

Z powodu przechodzących przez województwo lubelskie burz, opadów deszczu i silnego wiatru strażacy interweniowali we wtorkowe popołudnie ok. 350 razy.

- Najwięcej mamy powalonych drzew (197), uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych (47), gospodarczych (39), podtopień i zalań (39), zerwanych linii energetycznych (11) - powiedział dyżurny KW PSP w Lublinie mł. kap. Łukasz Hałczyński.

Jak podał, od godz. 15 do 18.30 we wtorek strażacy w regionie odnotowali ok. 350 zdarzeń związanych z burzami.

Strażacy mają informację o sześciu pojazdach uszkodzonych przez burze i trzech pożarach od wyładowań. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z powiatów: świdnickiego, zamojskiego i krasnostawskiego.

Rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Ewa Wiatr poinformowała, że z powodu zerwanych linii energetycznych bez prądu pozostaje część odbiorców z rejonu Chełma (ok. 7 tys.), Zamościa (3 tys.) i Kraśnika (1 tys.). Jak przekazała, służby energetyczne są w terenie i pracują nad usunięciem awarii.

Gradobicie nad S8

"Parę minut po 12 nad Wrocławiem przeszło gradobicie. Trasa S8 stanęła w miejscu, ponieważ nic nie było widać" - napisał na Kontakt 24 użytkownik o nicku Witek.

Jak poinformował nas dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku jak dotąd przeprowadzono 60 interwencji związanych z pogodą. Większość dotyczyła wiatrołomów.

Podtopienia na Pomorzu

W Kościerzynie (woj. pomorskie) po przejściu burzy zalane zostały między innymi ulice Norwida i Kowalska. Na nagraniach widać, jak samochody z trudem pokonują wodę.

Zalania na Pomorzu KOŚCIERZYNA24.INFO

Na skutek nawałnicy zalany został dworzec główny w Gdyni.

Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku poinformował, że do godziny 19 strażacy interweniowali we wtorek 1230 razy. Ich działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów drzew i skutków podtopień.

Najwięcej interwencji było w Gdyni - 182 i w Pruszczu Gdańskim - 149. Nieco mniej wyjazdów mieli strażacy z Malborka (119) i Kwidzyna (100). W Tczewie strażacy wyjeżdżali 95 razy, w Gdańsku 93 razy. Jedno z połamanych drzew przy skrzyżowaniu ulicy Harcerskiej z aleją Zwycięstwa w Gdyni uszkodziło trakcję trolejbusową. Rażony prądem został pracownik, który usuwał skutki tego zdarzenia.

Załamanie pogody na waszych zdjęciach i filmach

O załamaniu pogody w kujawsko-pomorskim Rypinie poinformował nas Szczepanek.

A tak prezentowało się gradobicie w śląskim Skrzyszowie na nagraniu, które udostępnił nam grape.

Nad miastem Szydłowiec (woj. mazowieckie) zawisły ciemne, burzowe chmury.

W Celinowie (woj. mazowieckie) sypnęło gradem.

Autorka/Autor:anw

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl