Lokalne burze, ciepło, a potem napływ chłodnego polarnego powietrza. Prognoza na najbliższy tydzień

Pogoda w ostatnim tygodniu września będzie deszczowa, najpierw tylko na zachodzie, a później także w kolejnych regionach kraju. Jeszcze przez chwilę powinno być ciepło, następnie temperatura maksymalna zacznie spadać. Spodziewamy się też silniejszego wiatru.

Polska pozostaje w zasięgu wyżu znad Finlandii, jednak w ciągu najbliższej doby zachodnie regiony kraju dostaną się pod wpływ niżu znad Islandii i strefy frontu atmosferycznego z przelotnymi opadami deszczu. Z południowego zachodu napływa ciepłe, łagodne powietrze.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz w Sudetach pojawią się przelotne opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór w tych regionach możliwe są również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Deszcz w niektórych regionach i spadek temperatury

W ciągu kolejnych dni sytuacja niewiele się zmieni. Na pogodę wpływać ma wyż znad wschodniej Europy, tylko krańce zachodnie Polski pozostaną w zasięgu niżu. natomiast w czwartek z zachodu na wschód przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie do Polski chłodne powietrze polarne znad Atlantyku.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Na wtorek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na zachodzie i południu kraju okresami może być ono duże. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, tylko na zachodzie północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Środa w zachodnich regionach upłynie pod znakiem pochmurnej aury z okresowymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Poza tym można liczyć na większe przejaśnienia. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Ostatniego dnia września będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju nie powinno padać, a w pozostałych miejscach okresami będą występować opady rzędu 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda na początku października

W piątek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu kraju okresami popada do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z kierunku południowego, słabo i umiarkowanie.

Pogoda na weekend

Na pierwszy dzień weekendu w prognozie nie ma opadów. Może jednak silniej wiać, w porywach do 50-80 km/h, z południa.

W niedzielę pojawią się przelotne opady deszczu, do 5 l/mkw., na zachodzie i północy kraju. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 k/h.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl