Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Nad ranem na północy kraju mogą pojawić się zamglenia, a miejscami także i mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na północy do 13-15 st. C na pozostałym obszarze. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 20.07

Sobota przyniesie zmienne zachmurzenie - od małego na północy kraju do umiarkowanego, przejściowo dużego na południu. Termometry pokażą maksymalnie od 25-26 st. C na północy do 28-29 st. C na południu. Wiatr będzie słaby, zmienny.