W piątek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północnym zachodzie kraju spodziewane są niewielkie, przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami popada słaby deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Mocniej padać ma w Karpatach - do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-13 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.