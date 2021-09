Pogoda na dziś: niedziela 12.09 z pochmurną aurą, przelotnym deszczem i burzami

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. We wschodniej połowie Polski oraz na południu mogą pojawić się pojedyncze burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-22 stopni Celsjusza na północy i w pasie Polski centralnej do 23-24 st. C na południu. Powieje umiarkowany, na północy porywisty wiatr z zachodu.