Pogoda na dziś, czyli na niedzielę 10.11. Choć za dnia będzie przeważnie pohchmurno, jest też szansa na przejaśnienia. Szykując się na spacer, pamiętajcie o tym, by ubrać się ciepło. W żadnym miejscu w kraju temperatura nie będzie dwucyfrowa.

W niedzielę rano czekają nas mgliste i pochmurne chwile. W ciągu dnia przewidujemy natomiast przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 5-6 st. C na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, 7-8 st. C w centrum kraju i 8-9 st. C na zachodzie. Wiatr, południowo wschodni, będzie słaby i umiarkowany.