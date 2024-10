Pogoda na 16 dni: początek listopada zmieni wszystko

Zmienia się układ sił w europejskiej pogodzie. Południowa, czyli ciepła cyrkulacja powietrza, która zapewniała nam wysoką temperaturę jak na tę porę roku, ustąpi miejsca dużo zimniejszym masom powietrza napływającym z zachodu, a później także z północy. Ten inny niż do tej pory sposób przemieszczania się powietrza w naszej części kontynentu wynika z utworzenia się wyżu na zachodzie Europy i obecności niżów na północy kontynentu. Między tymi układami ciśnienia będzie do nas podążać coraz chłodniejsze powietrze (patrz mapa).

Pogoda na 16 dni. Jak bardzo się ochłodzi?

W ostatnich dniach października na południu Polski może być jeszcze nawet 17 stopni Celsjusza, a na północy 10-11 st. C. Podobna temperatura utrzyma się do 1 listopada włącznie, a następnie napłynie do naszego kraju arktyczne powietrze, co oznacza duże ochłodzenie.