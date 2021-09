Pierwsze przymrozki. Gdzie temperatura spadła poniżej zera

W niedzielę rano temperatura przy gruncie spadła do -1 stopnia Celsjusza między innymi w Białymstoku. Nadchodząca noc również zapowiada się chłodna.

W niedzielę rano pojawiły się pierwsze przymrozki. Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, wyż Hermenegilda z centrum nad Bałtykiem przyniósł rozpogodzenia w bardzo zimnej masie powietrza polarnego, ale o pochodzeniu arktycznym. Temperatura przy gruncie spadła do -1 stopnia Celsjusza w Białymstoku i Ostrołęce. W nocy z niedzieli na poniedziałek przymrozków przy naszej wschodniej granicy też nie można wykluczyć.

Według niemieckiego serwisu meteorologicznego wetteronline.de, w Łebie, Ostrołęce i Białymstoku temperatura spadła do -1 st. C. Zero stopni odnotowano w Lublinie.