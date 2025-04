Lato w kwietniu. Prawie 30 stopni na termometrach

W czwartek do Polski napłynęło gorące i suche powietrze znad północnej Afryki. To za jego sprawą temperatura zbliżyła się do 30 stopni Celsjusza. Za napływ tej masy odpowiedzialne są dwa ośrodki niskiego ciśnienia: niż Darius z centrum nad Skandynawią oraz niż śródziemnomorski rozwijający się w rejonie Zatoki Genueńskiej.