Tak wygląda zachód słońca na Księżycu

14 dni misji

Lądownik księżycowy Blue Ghost to dzieło firmy Firefly Aerospace. Urządzenie wylądowało na powierzchni Księżyca 2 marca. Jego misja trwała dokładnie 14 dni, a więc tyle, co jeden księżycowy dzień. W niedzielę, 16 marca, Bleu Ghost wyłączono. Podobnie jak zdecydowana większość tego typu urządzeń, lądownik nie został zaprojektowany tak, by móc przetrwać noc na Księżycu. Musiałby wtedy znieść bardzo niską temperaturę, spadającą do ponad 180 stopni Celsjusza.