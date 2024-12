Trump wskazał przyszłego szefa NASA

Prezydent elekt USA Donald Trump w środę ogłosił, że przyszłym szefem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) zostanie Jared Isaacman. Dyrektor generalny firmy Shift4 Payments to bliski współpracownik Elona Muska, założyciela SpaceX.

"Pasja Jareda dla kosmosu, doświadczenie astronauty i poświęcenie na rzecz poszerzania granic eksploracji, odkrywania tajemnic wszechświata i rozwijania nowej gospodarki kosmicznej sprawiają, że jest on idealnym kandydatem do przewodzenia NASA w nowej, wspaniałej erze" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym, ogłaszając wybór Isaacmana na szefa NASA .

Jared Isaacman. Kim jest?

Jared Isaacman to 41-letni amerykański miliarder. Jest dyrektorem generalnym firmy Shift4 Payments, zajmującej się przetwarzaniem płatności. Ponadto to pilot, który w 2021 roku kierował Inspiration 4, pierwszym orbitalnym rejsem kosmicznym o charakterze komercyjnym, zaś we wrześniu bieżącego roku stał się pierwszym prywatnym astronautą, który wykonał spacer kosmiczny w ramach misji Polaris Dawn. W obydwu przypadkach współpracował z właścicielem SpaceX i doradcą Trumpa, Elonem Muskiem.