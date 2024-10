Idzie ocieplenie. W części Polski będzie 20 stopni

Przed nami weekend pełen słońca, choć wciąż będzie wietrznie, zwłaszcza w górach. Wiatr uspokoi się na początku kolejnego tygodnia, dzięki czemu poczujemy cieplejsze powietrze. W części kraju temperatura dojdzie nawet do 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska jest między wyżem zad wschodniej Europy i niżami znad zachodniej części kontynentu. Nasz kraj znalazł się na drodze dość szybko przemieszczającego się strumienia powietrza. Utrzymuje się dość silny południowo-wschodni wiatr, który obniża temperaturę odczuwalną - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W piątek będzie słonecznie. Nieco więcej chmur pojawi się tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę. Wysoko w Sudetach powieje mocniej, do 100 km/h.

Prognoza pogody na weekend

Sobota przyniesie pogodną aurę. Niebo może bardziej zachmurzyć się jedynie w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

Niedziela na północnym zachodzie Polski zapowiada się pochmurno. W pozostałych miejscach będzie pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 12-13 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Będzie nawet 20 stopni

Sytuacja pogodowa zmieni się na początku następnego tygodnia. - Ciśnienie ma mocniej spadać i wkroczy do nas front atmosferyczny niosący przelotne opady deszczu. Nad Polską dość szybko przemieści się zatoka niżowa, a następnie ciśnienie znów wzrośnie i stery w pogodzie przejmie ponownie wyż znad środkowo-wschodniej Europy - zapowiada synoptyk.

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą od 13 st. c w rejonie Podlasia, przez 16 st. C w środkowych regionach, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Na wtorek również prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się przelotne opady deszczu do 1-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum, do 18-20 st. C w rejonie Podkarpacia. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl