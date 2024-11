Groźne porywy na razie nie odpuszczą

Do końca tygodnia będzie silnie wiać, a w części kraju ochłodzi się nawet do 6 stopni Celsjusza. W ciągu najbliższych dni spodziewamy się tylko słabych i lokalnych opadów deszczu, jednak będzie przeważać szara i pochmurna pogoda.

- Polska ponownie dostaje się pod wpływ wyżu. Układ niskiego ciśnienia odsuwa się w głąb Rosji, a chłodny front atmosferyczny, który w nocy przemieści się nad naszym krajem, w ciągu dnia odejdzie poza południowe granice - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Sobota, czyli Dzień Zaduszny, na południu kraju początkowo zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym przez cały dzień prognozowana jest pogodna aura, jedynie w północnych regionach zachmurzenie będzie przejściowo wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie rozpędzający się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wietrznie do niedzieli

- Polska pozostanie przez weekend w chłodnej masie powietrza. Później spokojny wyż nieść ma lekkie ocieplenie, ale i jesienne mgły - zapowiada synoptyk.

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 6 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w środkowej Polsce, do 9 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na północy do 60-70 km/h.

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na południu kraju pojawią się słabe opady deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu. Z kierunku północnego i wschodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Dużo chmur i mgły

Wtorek zapowiada się pochmurno i mglisto, wystąpią jednak też rozpogodzenia. Termometry pokażą od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w środkowych regionach, do 11 st. C na zachodzie Polski. Powieje zachodni i południowy, słaby wiatr.

W środę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Śląsku. Wiatr o kierunku zachodnim i południowym okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl