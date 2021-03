Pogoda na 5 dni: możliwe burze. Będzie nawet 21 stopni

Sobota z niebezpieczną pogodą w połowie Polski - 26-03-2021 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia przed marznącymi opadami i silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie mogą pojawić się alarmy. czytaj dalej

Miejscami popada deszcz

Sobota upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem na Ziemi Lubuskiej niewykluczone są słabe, zanikające burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, skręcający na zachodni.

Na niedzielę synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy miejscami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni.

W poniedziałek będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Do 21 stopni

Na wtorek synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podlasiu do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko na Pomorzu będzie padał deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr.