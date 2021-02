Warszawa pobiła swój rekord ciepła w lutym

Ostatnie dni lutego w tym roku są wyjątkowo ciepłe. Rekordy ciepła w środę zanotowano nie tylko na południowym zachodzie kraju, o czym informowaliśmy tego dnia wieczorem, ale także w stolicy Polski.

Jak poinformował w czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Warszawie temperatura sięgnęła 17,5 stopnia Celsjusza. To więcej niż dotychczasowy rekord z lutego z 1990 roku. Wtedy zarejestrowano 17,2 st. C.

#IMGWlive 8:40



🌡️KOLEJNY REKORD TEMPERATURY POBITY⚠️



📈Wczoraj w Warszawie termometry pokazały 17,5°C.

🆕Jest to nowy rekord temperatury maksymalnej dla Warszawy w lutym.

📆Ostatnio tak ciepło w stolicy było w lutym 1990 roku, kiedy to zanotowano 17,2°C. pic.twitter.com/LlcdQ8WS2Q — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 25, 2021

Niemal wyrównany rekord dla Polski

0,06 st. C zabrakło do wyrównania absolutnego rekordu ciepła dla tego miesiąca w skali kraju. Na stacji telemetrycznej Pszenno w województwie dolnośląskim było 21,34 st. C. Rekordem pozostaje więc 21,4 st. C zanotowane 25 lutego 31 lat temu w Makowie Podhalańskim.

Na czwartek dla Dolnego Śląska w najcieplejszej chwili dnia prognozujemy 19 st. C. Według IMGW jest jednak szansa na pobicie kolejnych rekordów.

#IMGWlive 19:45

Dane z 🌡termometrów maksymalnych potwierdziły rekord lutego dla stacji synoptycznych = 21,2°C Jelenia Góra. Rekord padł też np. w Warszawie o 0,3°C.

Na stacji telemetrycznej Pszenno zanotowano 21,34°C. Zabrakło 0,06°C do wyrównania rekordu.

Jutro możliwe są nowe pic.twitter.com/WqjZ5tXrU9 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 24, 2021

W poniedziałek natomiast rekordy temperatury maksymalnej dla lutego zanotowano na dwóch górskich szczytach - Śnieżce i Kasprowym Wierchu.