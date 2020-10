Brytyjskie badania: szybki spadek przeciwciał u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 - 30-10-2020 Po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 następuje zmniejszenie liczby przeciwciał w ciągu zaledwie kilku miesięcy - wynika z badań brytyjskich naukowców z Imperial College London. Zdaniem profesor Hellen Ward, największy spadek wykryto u ludzi po 65. roku życia. czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w piątek 21 629 nowych przypadków zakażenia koronawirusem . To największy bilans od początku epidemii w Polsce. Bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 zwiększył się o 202 osoby. Łączna liczba zakażeń w Polsce sięga ponad 340 tysięcy osób.

Sytuacji epidemicznej w Polsce poświęcona była piątkowa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak przekazał szef rządu, dzień wcześniej odbył w sprawie szczepionek "posiedzenie w formie wideokonferencji Rady Europejskiej z premierami, prezydentami wszystkich państw Unii Europejskiej".

Szczepionka "na zasadzie dobrowolności"

- Jest nadzieja - ocenił Morawiecki. - Przewodnicząca Komisji Europejskiej (Ursula von der Leyen - red.) zaprezentowała plan szczepień. Bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na COVID-19 już w styczniu, dostępnej dla tych wszystkich, którzy najbardziej jej potrzebują, czyli dla osób starszych i dla służb medycznych - powiedział premier.

Jak tłumaczył, szczepienia będą się odbywały "na zasadzie dobrowolności". - Ale będziemy namawiać wszystkich, by z tej szczepionki skorzystali - dodał.

"Równy dostęp" do szczepionek

- Później w kolejnych paru miesiącach ta szczepionka ma być dostępna szerzej. Taki plan został przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Polska zakup tych szczepionek (planuje - red.) - jeszcze nie wiemy dokładnie, od której firmy - oświadczył premier.

- Wpłaciliśmy kwotę, pulę do budżetu Unii Europejskiej, po to, żeby zapewnić sobie równy dostęp, podobnie jak bogate kraje Unii Europejskiej, do tej szczepionki, nie gorszy od innych - stwierdził Morawiecki.

Co uzgodnili unijni przywódcy

Unijni przywódcy podczas czwartkowej wideokonferencji zgodzili się, że Unia Europejska potrzebuje "sprawiedliwego" rozdziału szczepionek i szybkich testów na obecność koronawirusa.

Jak powiedział późnym wieczorem w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli szef Rady Europejskiej Charles Michel, żaden z uczestników spotkania nie miał wątpliwości, że sytuacja w Unii Europejskiej jest bardzo poważna. - To poważny kryzys, druga fala - podkreślił.

Poinformował, że przywódcy dyskutowali także o tym, jak osiągnąć porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania i wykorzystywania szybkich testów identyfikujących COVID-19, co ma pozwolić na łatwiejsze przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii. Prace nad tą kwestią mają być kontynuowane.

