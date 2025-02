W jej poszukiwania siedem lat temu zaangażował się osobiście Tom Hardy. Daisy, labradorka z Wielkiej Brytanii, wróciła w końcu do swoich właścicieli. - Trzymaliśmy jej zdjęcie na kominku i patrzyliśmy na nie każdego dnia, myśląc o niej i o tym, gdzie może być. To absolutne spełnienie marzeń - mówi o odnalezieniu psiaka "Guardianowi" Rita Potter, opiekunka Daisy.

Na psa - przypadkiem - trafiła Kim Walters z Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), organizacji zajmującej się promocją dobrostanu zwierząt. 13-letniego obecnie labradora znalazła 2 lutego w angielskim mieście Weston-super-Mare.