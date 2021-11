Zaplątane bieliki spadły na ulicę

Walki o terytorium lub rytuał zalotów

Victoria Hall z centrum rehabilitacji dzikich ptaków Raptor Center w Minnesocie wyjaśniła, że bieliki amerykańskie plączą się ze sobą podczas walk o terytorium. Najpierw wiosną, kiedy łączą się w pary i zakładają gniazda. Następnie do walk dochodzi podczas jesieni, gdy niektóre z ptaków próbują odzyskać gniazda na okres zimowy. Do ośrodka Raptor Center każdego roku trafia sześć bielików amerykańskich z ranami doznanymi podczas walk - dodała Hall.

Bielik amerykański

To duży ptak o długości ciała od 71 do 96 centymetrów, z rozpiętością skrzydeł od 168 do 244 cm, oraz wagą od 3 do 6,3 kilogramów.