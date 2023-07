Przed nami Pełnia Koźlego Księżyca. Zapowiada się szczególnie efektownie

Pełnia Koźlego Księżyca - kiedy nastąpi?

Kulminacyjny moment pełni Koźlego Księżyca nastąpi w poniedziałek 3 lipca ok. godziny 13.40. Oznacza to jednak, że nasz naturalny satelita będzie szczególne dobrze prezentował się w nocy z niedzieli na poniedziałek, jak i z poniedziałku na wtorek.

W lipcu w momencie pełni Księżyc znajdzie się w odległości zaledwie 361 934 kilometrów od Ziemi - bliżej niż w porównaniu do jego średniej odległości wynoszącej około 382 900 km. Oznacza to, że jego tarcza może być nawet 14 procent większa niż zazwyczaj i do 30 procent jaśniejsza. Warto jednak pamiętać, że różnice te są prawie niedostrzegalne gołym okiem - najłatwiej zaobserwować je astronomicznym weteranom, których oczy wyczulone są na zmiany na nocnym niebie.