Równonoc wiosenna. Kiedy rozpocznie się astronomiczna wiosna

W czwartek przypadnie moment równonocy wiosennej. To dzień, w którym jednocześnie przypada początek astronomicznej wiosny. Co ciekawe, wbrew pozorom podczas równonocy dzień i noc nie mają idealnie takiej samej długości. A kiedy zaczyna się wiosna kalendarzowa?

Początek astronomicznej wiosny związany jest z momentem równonocy. Na półkuli północnej przypada on w momencie przejścia słońca przez tzw. punkt Barana. Jest to umowne miejsce przecięcia ekliptyki i równika niebieskiego. Ekliptyka to okrąg, po którym pozornie porusza się Słońce po niebie w ciągu roku. Z kolei równik niebieski możemy sobie wyobrazić jako przedłużenie w kosmos płaszczyzny równika ziemskiego. Drugim miejscem przecięcia tych okręgów jest punkt Wagi. Jego przekroczenie przez Słońce oznacza początek jesieni na półkuli północnej.

Równonoc wiosenna 2025. Kiedy rozpocznie się astronomiczna wiosna

W 2025 roku moment równonocy wiosennej przypadnie w czwartek 20 marca, kiedy w Polsce będzie godzina 10.01. Co ciekawe, nazwa "równonoc" nie do końca jest prawdziwa. Jest to związane z definicją wschodu i zachodu słońca - definiujemy je jako moment, w którym górna krawędź tarczy Słońca dotyka odpowiednio wschodniego lub zachodniego horyzontu.

Do wyznaczania równonocy wykorzystywany jest natomiast geometryczny środek słonecznej tarczy. Czas potrzebny Słońcu do pełnego zachodu, który może wynosić kilka minut, sprawia, że ​​dzień jest odrobinę dłuższy od nocy. Ponadto atmosfera zakrzywia światło słoneczne, przez co w umiarkowanych szerokościach geograficznych Słońce czasami wydaje się wyżej na niebie niż jest w rzeczywistości.

21 marca przywitamy natomiast wiosnę kalendarzową, która potrwa do 21 czerwca.

Kiedy zaczyna się wiosna IMGW-PIB

