Jeden z najpiękniejszych rojów meteorów wraca na nasze niebo

Perseidy to jeden z najbardziej regularnie pojawiających się rojów meteorów, którego orbita przecina się z ziemską. Aktywne są mniej więcej od 17 lipca do 24 sierpnia. Maksimum przypada na 12 sierpnia, gdy na niebie można dostrzec nawet 100 "spadających gwiazd" na godzinę. Okres wokół 12 sierpnia to najlepszy czas do obserwacji meteorów z roju Perseidów. W tym roku niestety jednak w obserwacjach będzie przeszkadzał blask Księżyca, mającego pełnię kilka dni wcześniej.

Kometa Swift-Tuttle

Za rój Perseidów odpowiedzialna jest kometa 109P/Swift-Tuttle. Rój jest znany od starożytności. Perseidy są szybkimi, białymi meteorami i mogą pozostawiać na niebie ślady po przelocie. Potrafią padać pęczkami, po 6-15 meteorów w ciągu kilku minut. Radiant roju Perseidów przemieszcza się, ale w okresie maksimum znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza. Przy czym Perseidy nie są jedynym rojem meteorów aktywnym w sierpniu. Od 12 lipca do 23 sierpnia można dostrzec także Południowe delta Akwarydy. Ich maksimum przypada 31 lipca z 25 meteorami na godzinę. Rój ten jest znany od starożytności, np. wspominano go już w 714 roku p.n.e. w Chinach. Współcześnie wiemy, iż jest związany z kometą P/2008 Y12 (SOHO). Kolejne kilka sierpniowych rojów ma dużo mniejszą liczbę zjawisk. Alfa Kaprikornidy można dostrzec od 3 lipca do 15 sierpnia, z maksimum 5 zjawisk na godzinę 31 lipca. Rój ma związek z kometą 169P/NEAT. Eta Erydanidy pojawiają się na niebie od 31 lipca do 19 sierpnia, z maksimum 7 sierpnia (3 zjawiska na godzinę). Ten rój ma z kolei związek z kometą C/1852K1 (Chacornac). Od 3 do 29 sierpnia dostępne do obserwacji są także kappa Cygnidy. Maksimum mają 16 sierpnia z 3 zjawisk w ciągu godziny. Przypuszcza się, że mają związek z planetoidą 2002 GJ8. Natomiast na koniec sierpnia, do 28 sierpnia do 5 września, na niebie pojawiają się Aurygidy. W maksimum 1 września można odnotować do 10 zjawisk na godzinę. Aurygidy to szybkie meteory ze śladami, związane z kometą C/1911 N1 (Kiess). Dodatkowo aktywnych jest kilka rojów, które obecnie są nazywane ogólnie jako Strumień Przeciwsłoneczny. A także kilka innych mniej istotnych rojów.