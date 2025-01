"Dobra okazja do obserwacji planety". Warto spojrzeć w niebo

W czwartek dojdzie do opozycji Marsa. Takie zjawisko zdarza się co 26 miesięcy, dlatego warto spojrzeć w niebo i wypatrywać na nim jasnego, pomarańczowego punktu.

W czwartek będziemy mieli okazję zobaczyć ciekawe zjawisko astronomiczne - opozycję Marsa. "To najlepszy czas w roku na jego obserwację!" - napisał w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Opozycja - co to za zjawisko

Do opozycji Marsa dochodzi wtedy, gdy Ziemia znajdzie się w jednej linii między Słońcem a Czerwoną Planetą.

"W przypadku Marsa dzieje się to co 26 miesięcy: poprzednio był w opozycji 8 grudnia 2022, a następna przypada na 19 lutego 2027, potem 25 marca 2029" - napisał popularyzator astronomii. "W trakcie "sezonu opozycji" planeta jest zwykle najlepiej widoczna: jej jasność jest duża, a odległość stosunkowo niewielka, co wprost przekłada się na wielkość obserwowanej tarczy planety. Ale i tutaj opozycja opozycji nierówna" - dodał Karol Wójcicki.