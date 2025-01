Odnalazł swojego psa po ośmiu latach. Wzruszające nagranie

- Szukaliśmy go tak długo, aż zrobiło się ciemno. Mój ojciec namawiał mnie do przerwania poszukiwań, ale zostaliśmy tam nieco ponad tydzień. W końcu musieliśmy ruszyć, bo mieliśmy wypożyczony samochód - opisywał Guilbeault.

Znaleziony przez przypadek

Autorka/Autor:Na początku roku Paul podróżował do Kalifornii, wioząc rzeczy dla poszkodowanych osób w pożarach. W pewnym momencie przyszła do niego wiadomość o odnalezieniu jego pinczera. W pierwszej chwili Paul myślał, że to oszustwo, jednak po chwili zrozumiał, że jego marzenie stało się rzeczywistością. Damiana odnalazła Donna Bentley, kobieta z Oklahomy, która o mało nie potrąciła psa, gdy ten przechodził przez jezdnię.

- Gdy go podniosłam, szczekał na mnie i chciał mnie ugryźć, ale nie zamierzałam go tam zostawić i pozwolić, by ktoś go przejechał - powiedziała Bentley.