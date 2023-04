Łazik Perseverance stracił kompana. "Żegnaj, skalny przyjacielu"

Łazik Perseverance podróżował ze skałą

To nie pierwszy raz, gdy łazik marsjański natrafia na taki kamień. Około 18 lat temu skała wielkości ziemniaka znalazła się w prawym tylnym kole łazika Spirit. Obiekt musiał zostać usunięty dla dobra misji. "Zbieraczem kamieni" jest także łazik Curiosity, którego przednie prawe koło od czasu do czasu zabiera trochę marsjańskich skał. Choć nie wiadomo dokładnie, jak długo te kamienie pozostawały w pobliżu, miały tendencję do spadania po kilku tygodniach.

Perseverance bada planetę i jej klimat

Perseverance to marsjański łazik wysłany przez NASA, który wylądował na powierzchni Czerwonej Planety w lutym 2021 roku. Kluczowym celem tej misji są badania astrobiologiczne, w tym zabezpieczanie próbek, które mogą zawierać ślady dawnego życia drobnoustrojów. Łazik bada geologię planety i jej klimat, co w przyszłości posłuży utorowaniu drogi do kolejnych etapów eksploracji Czerwonej Planety. Jest to pierwsza misja zbierania i składowania marsjańskich skał i regolitu.