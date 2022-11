Deszcz najszybszych spadających gwiazd rozświetli niebo. "Możemy spodziewać się dość jasnych meteorów"

Leonidy, czyli najszybszy znany rój meteorów, będzie szczególnie aktywny w nocy z 17 na 18 listopada. W ciągu godziny będzie można zaobserwować około 15 meteorów. Sprawdź, w których częściach Polski pogoda będzie sprzyjać obserwacjom spadających gwiazd.

Na listopad przypada aktywność roju Leonidów. Rój aktywny jest od 10 do 21 listopada każdego roku, a jego maksimum przypada na noc z 17 na 18 listopada. To najszybszy ze znanych rojów meteorów. Ich prędkość w atmosferze osiąga do 72 kilometrów na sekundę. W związku z tym "możemy spodziewać się niezbyt wielu, ale dosyć jasnych meteorów, a nawet bolidów" - informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bolidy to najjaśniejsze z meteorów, jaśniejszy od planety Wenus (obecnie niewidocznej z Ziemi). Średnio w ciągu godziny będzie można zaobserwować 15 meteorów.

Leonidy. Skąd pochodzą

Roje meteorów to najczęściej pozostałości po okrążających Słońce kometach. Leonidom dała początek kometa 55P/Tempel-Tuttle. Okres jej obiegu wokół Słońca wynosi około 33 lata.

Radiant roju (punkt, z którego wydają się rozchodzić błyski meteorów) znajduje się w pobliżu gwiazdy Gamma Leonis, nazywanej też Algiebą. To druga co do wielkości gwiazda konstelacji Lwa, która oddalona jest od Ziemi o 130 lat świetlnych. Od tego gwiazdozbioru pochodzi nazwa roju meteorów. Należy pamiętać jednak, że meteory mogą pojawić się w każdej części nieba.

CMM IMGW podaje, że w naszych szerokościach geograficznych, po północy, radiant roju znajdować się będzie nisko nad horyzontem nieco na północ od gwiazdy.

Niebo w listopadzie Zlata Bahachova/PAP

Leonidy. Jak oglądać deszcz spadających gwiazd

Najlepsze warunki do obserwacji będą w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, w środkowej i wschodniej części woj. mazowieckiego, częściowo w woj. pomorskim i na północy woj. lubelskiego. Tam na niebie będzie najmniej chmur lub nie będzie ich wcale.

Warunki określane przez IMGW jako "średnie" wystąpią na terenie woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, a początkowo także opolskiego. Na pozostałym obszarze Polski obserwacje będą utrudnione, spodziewane jest tam bowiem duże zachmurzenie.

Księżyc będzie znajdować się w fazie ubywającego sierpa. Taka sytuacja sprzyja obserwacjom astronomicznym.

Uwaga na mróz

Do obserwacji spadających gwiazd nie są potrzebne żadne przyrządy. Aby oglądać listopadowy deszcz meteorów, przyda się natomiast ciepły ubiór, zwłaszcza w tym roku.

Do Polski będzie płynąć arktyczne powietrze. W nocy z 17 na 18 listopada temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza na Mazurach, w centrum kraju będą -2 st. C, a 0 st. C wskażą termometry w pasie zachodnim. Temperatura odczuwalna może być niższa.

