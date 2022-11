Lekarz: zaburzenia lękowe, depresja i choroby somatyczne nie są już główną przyczyną bezsenności

Jak wyjaśnia ekspert, coraz więcej czasu w ciągu dnia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dociera do nas za mało słonecznego światła. Wieczorem z kolei mamy za dużo światła, bo korzystamy ze sztucznego oświetlenia i urządzeń elektronicznych. - Ten nadmiar światła zaburza nasz rytm okołodobowy. Ponadto chodzimy spać i wstajemy o różnych porach. I co bardzo ważne, brakuje nam aktywności fizycznej. Wszystko to sprawia, że sen staje się krótki, płytki i przerywany - podkreśla.

Wpływ pandemii na jakość snu

- Do tego, z powodu pracy zdalnej, braku konieczności dojazdu do pracy, wiele osób mogło dowolnie sterować porannymi godzinami snu. Wielu Polaków nie dbało też o to, aby wychodzić na zewnątrz przynajmniej raz dziennie na 30-60 minut. Całe dnie spędzali przed ekranami komputerów - zwraca uwagę prof. Wichniak. Jak jednocześnie dodaje, "u 20 procent społeczeństwa pandemia jednak polepszyła sen". - Dotyczy to osób, które ucieszyły się z pracy zdalnej, bo mogły pracować w bezpiecznym, prywatnym otoczeniu - tłumaczy. Poprawił się stan psychiczny tych osób.