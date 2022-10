Krwawa pełnia już lada moment. Co to za zjawisko?

W najbliższy weekend nastąpi pełnia Księżyca. Maksymalna faza zjawiska nastąpi o w niedzielę o godzinie 22.54. Zjawisko, do którego dojdzie, nosi nazwę Krwawego Księżyca lub Księżyca Myśliwych.

Pełnia Myśliwych 2022

Inne nazwy dla tej pełni to Pełnia Podróży (uważa się, że ma ona swoje źródło w obserwacji migrujących ptaków, a także innych zwierząt przygotowujących się do zimy) oraz Pełnia Więdnących lub Obumierających Traw.

Pełnia Księżyca - jak powstaje to zjawisko

Pełnia jest jedną z czterech faz Księżyca. Dochodzi do niej, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się w opozycji do Słońca, czyli po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas pełni tarcza Księżyca jest widoczna w całości, ponieważ jest w pełni oświetlona przez światło słoneczne. W tym samym czasie druga strona nie jest oświetlona w ogóle. Pełnia występuje średnio co 29,5 dnia.