Woda wyrzuciła na brzeg ciało "potwora z głębin". "To był niesamowity widok"

Spacerowicze, którzy wybrali się w sobotę na plażę w miejscowości Kommetjie w Republice Południowej Afryki, mieli okazję napotkać niezwykłe stworzenie, które na co dzień zamieszkuje głębiny oceanów. Fale wyrzuciły na piasek ciało kałamarnicy olbrzymiej. Według obserwacji, zwierzę mogło zginąć z powodu zderzenia z łodzią.

- To był niesamowity widok - powiedziała Alison Paulus, mieszkanka Kapsztadu i założycielka organizacji zajmującej się ochroną przyrody Volunteer and Explore. - Samo ciało miało około 2,2 metra, a z mackami i ramionami na pewno rozciągnęłoby się do 3,5 metra - dodała.