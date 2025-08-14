Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

Króliki z czarnymi, przypominającymi macki naroślami, wyrastającymi z głów i pysków, amerykańskie media nazwały "królikami zombie". Jak się jednak okazuje, przyczyną takiego wyglądu jest wirus.

Mieszkańców Fort Collins w amerykańskim stanie Kolorado zaniepokoił ostatnio wygląd miejscowych królików. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zwierząt, z których ciał wyrastają narośla przypominające kły, czy macki. Jak pisze CBS News, zwierzęta wyglądają "jak żywcem wyjęte z niskobudżetowego horroru". Stacja pisze, że zyskały już kilk nazw: "króliki "Frakensteina", "króliki demony" czy "króliki zombie". Jak się okazuje, dolegliwość która je dotknęła, jest dość powszechna.

Dlaczego królikom wyrastają narośla?

Zwierzęta zostały zakażone wirusem brodawczaka Shope'a, znanym również jako wirus brodawczaka króliczego (CRPV). Wirus ten został odkryty po raz pierwszy w latach 30. XX wieku przez badacza Richarda Shope'a z Uniwersytetu Rockefellera. To on zaobserwował narośla lub rogi u dzikich królików i opisał ten fenomen. Ze względu na podobieństwo do wirusa HPV występującego u ludzi, badania nad kóliczym brodawczakiem pomogły opracować szczepionkę przeciwko HPV dla ludzi.

Królik z naroślami na głowie Education Images/Universal Images Group/Getty Images

Zakażenie wirusem brodawczaka Shope'a następuje głównie poprzez ukąszenia kleszczy czy komarów i może prowadzić do rozwoju brodawkowatych guzów na głowie i wokół pyska zakażonego zwierzęcia. Jak podaje "Forbes", Colorado Parks & Wildlife poinformowało, że zwierzęta - choć mogą przerażać swoim wyglądem - nie stanowią zagrożenia, a wirus nie przenosi się na ludzi czy zwierzęta domowe. Mogą się nim zarazić jedynie inne króliki. Urzędnicy ds. dzikiej przyrody i zdrowia publicznego generalnie zalecają jednak, by nie dotykać widocznie zakażonych lub chorych dzikich zwierząt.

Narośla nie są też groźne dla samych zwierząt, ale mogą utrudniać im codzienne czynności, jeśli są zbyt duże lub jest ich zbyt wiele. Niektóre z nich mogą przekształcić się jednak w postać złośliwą. Jak podaje stacja CBS News "układ odpornościowy królików jest w stanie zwalczyć wirusa, a gdy już to zrobi, narośla znikną".

