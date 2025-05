"Zamiast lecieć w dół, lecą do góry". Przed nami maksimum roju eta Akwarydów

W nocy z 5 na 6 maja dojdzie do maksimum roju eta Akwarydów. Jest on związany ze słynną kometą Halleya.

"Przed nami jedna z najdziwniejszych nocy w roku. Noc, w którą meteory zamiast lecieć "w dół", lecą "do góry"!" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". "To jedne z najbardziej klimatycznych rojów meteorów w roku. I choć może nie są one tak widowiskowe jak sierpniowe Perseidy, to nadrabiają historią i nietypowym zachowaniem" - dodał.