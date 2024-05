Czy zobaczymy dziś "ducha" na niebie? Jest na to duża szansa

"Duch" na niebie. Kiedy patrzeć w górę?

Rosjanie planują w czwartek z kosmodromu w Plesiecku wystrzelić rakietę Sojuz 2 z misją Cosmos 2576. Dlaczego powinno nas to interesować? "Bo wydarzy się to w chyba najlepszym z możliwych momentów do obserwacji tego zdarzenia z terenu Polski!" - napisał Karol Wójcicki. Dodał, że największe szanse na obserwacje tego zjawiska będą mieli mieszkańcy północno-wschodniej i wschodniej Polski.