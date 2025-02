Rozrzucili mokrą bawełnę, by udawała śnieg. "Śnieżna Wioska" przeprasza turystów

Bawełna udająca śnieg

Zarząd "Śnieżnej Wioski" po fali krytyki wystosował "szczere przeprosiny", w których za brak prawdziwego białego puchu obwinił ocieplenie klimatu. "Aby stworzyć 'śnieżną' atmosferę, do wioski turystycznej zakupiono bawełnę do wykonania śniegu, (...) ale nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Wywarło to bardzo złe wrażenie na turystach, którzy przyjechali odwiedzić wioskę" - przyznano w oświadczeniu.